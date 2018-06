Miami (AFP) Die private US-Raumfahrtfirma SpaceX hat erfolgreich einen Auswurfmechanismus getestet, durch den sich Astronauten im Falle einer Fehlfunktion während des Fluges in Sicherheit bringen können sollen. Bei dem nur 90 Sekunden dauernden Test schoss SpaceX am Mittwoch eine Puppe an Bord der Raumfähre "Dragon" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral auf eine Höhe von rund 1500 Metern. Dort wurde die Raumkapsel vom Antriebsmodul abgetrennt, segelte an drei Fallschirmen zur Erde und landete vor der Küste Floridas im Meer.

