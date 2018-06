New York (AFP) Der US-Spieleentwickler Electronic Arts (EA) hat die Erwartungen der Analysten übertroffen und bei Umsatz und Gewinn kräftig zugelegt. Die Spiele "Fifa 15", "Battlefield Hardline" oder "Madden NFL 15" gehörten im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende März zu den beliebtesten Spielen für die Konsolen PlayStation und Xbox One, erklärte EA am Dienstag; entsprechend gut lief das Geschäft. Der Umsatz stieg um mehr als 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 4,5 Milliarden Dollar (4,03 Milliarden Euro).

