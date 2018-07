Bedburg-Hau (dpa) - Die Natur nimmt wieder Besitz von der menschlichen Zivilisation: 36 großformatige surreale Fotoarbeiten der US-Künstlerin Lori Nix sind vom 10. Mai bis zum 9. August im niederrheinischen Museum Schloss Moyland zu sehen.

Die Schau "Lori Nix - The Power of Nature" sei die erste Museumsausstellung der 1969 geborenen Künstlerin in Deutschland, teilte das Museum mit.

Die Kraft der Natur ist ein Hauptthema der US-Fotokünstlerin. Nix versetzt in ihren malerischen Fotoarbeiten, die zwischen Fiktion und Realität schweben, den Betrachter an Orte wie Museen, Bibliotheken oder Einkaufszentren. Die oft verwüsteten Orte scheinen von den Menschen verlassen zu sein. Bäume und Pflanzen wachsen durch die Böden.

Ausstellung Lori Nix