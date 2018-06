Wiesbaden (AFP) Die Ausgaben der deutschen Hochschulen sind leicht gestiegen. Die öffentlichen, kirchlichen und privaten Hochschulen gaben im Jahr 2013 für Lehre, Forschung und Krankenbehandlung 46,3 Milliarden Euro aus und damit 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Der Großteil davon entfiel auf die Personalausgaben. Die Hochschulen nahmen zugleich in vielen Bereichen mehr Geld ein.

