Berlin (AFP) Ohne die Konkurrenz von Til Schweigers Publikumshit "Honig im Kopf" können sich der Thriller "Victoria" und das Historien-Drama "Elser - Er hätte die Welt verändert" über das Hitler-Attentat die meisten Chancen auf den Deutschen Filmpreis ausrechnen. Die beiden Filme wurden in jeweils sieben Kategorien für die begehrten Lolas nominiert, wie die Deutsche Filmakademie am Donnerstag in Berlin bekannt gab. Auf sechs Nominierungen kommt der Thriller "Who am I - Kein System ist sicher".

