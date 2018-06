Nürnberg (AFP) Die Discounter Aldi und Norma haben für zahlreiche Milchprodukte die Preise gesenkt. Bei Aldi fiel der Preis für ein Liter frische Vollmilch um vier Cent auf 55 Cent, wie Aldi Nord und Aldi Süd am Donnerstag bekanntgaben. Ein Liter frische Vollmilch kostete bei Norma am Donnerstag statt 59 Cent ebenfalls nur noch 55 Cent, wie der Discounter in Nürnberg mitteilte.

