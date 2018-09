München (AFP) Die früheren Aktionäre der verstaatlichten Immobilienbank Hypo Real Estate (HRE) haben keinen Anspruch auf eine höhere Entschädigung als die vom Bund bezahlten 1,30 Euro je Aktie. In zweiter und letzter Instanz wies das Oberlandesgericht (OLG) München in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil die Forderung von 272 Aktionären nach einer höheren Entschädigung endgültig zurück. Damit bestätigte das OLG die vorherige Entscheidung des Landgerichts München. (Aktenzeichen: 31 Wx 366/13)

