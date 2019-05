Berlin (AFP) Die Opposition im Bundestag hat die Einschränkung der Zusammenarbeit zwischen dem Bundesnachrichtendienst (BND) und dem US-Geheimdienst NSA begrüßt. Mit diesem längst überfäligen Schritt ziehe die Bundesregierung die "Notbremse", sagte der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz am Donnerstag in Berlin. Die Entscheidung hätte schon viel früher fallen müssen. "Das Absagen der Kooperation und das Einsetzen einer Prüfgruppe sind Aufräumarbeiten", sagte er. Bereits seit 2005 hätten Hinweise vorgelegen, dass sich die NSA in ihrer Zusammenarbeit mit dem BND "massive Übergriffe" leiste.

