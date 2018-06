Berlin (AFP) Angesichts der zusätzlich erwarteten Steuereinnahmen in den kommenden Jahren will Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) nun gegen die sogenannte kalte Progression vorgehen und die Bürger steuerlich entlasten. Angesichts der "Spielräume" werde er vorschlagen, das Problem kalte Progression zu lösen, sagte Schäuble am Donnerstag bei der Bekanntgabe der Steuerschätzung in Berlin. Die Entlastungsmöglichkeit bezifferte er auf 1,5 Milliarden Euro.

