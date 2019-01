Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat mit Blick auf die deutschen und russischen Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag des Kriegsendes dazu aufgerufen, das Verbindende zwischen beiden Ländern in den Vordergrund zu stellen. "Wir wollen in diesen Tagen des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs in den Mittelpunkt stellen, was uns verbindet, und nicht das, was uns trennt", sagte Steinmeier am Donnerstag in Berlin. Er wollte anschließend nach Wolgograd reisen, um dort mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow der Kriegstoten beider Seiten zu gedenken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.