Berlin (AFP) Bund, Länder und Gemeinden können in diesem und den kommenden Jahren mit deutlich mehr Steuereinnahmen rechnen als zuletzt angenommen. Bis zum Jahr 2019 summieren sich die Zusatzeinnahmen auf 38,3 Milliarden Euro, wie das Bundesfinanzministerium am Donnerstag in Berlin als Ergebnis der Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzung bekannt gab. Dem Gremium gehören neben Vertretern von Bund und Ländern auch Experten aus Wissenschaft und Bundesbank an.

