Karlsruhe (AFP) Eigene Websites oder Einträge in Online-Verzeichnisse sind für lokale Händler einer Umfrage zufolge immens wichtig. 76 Prozent der Verbraucher in Deutschland suchen regelmäßig im Web nach Informationen über Geschäfte und Dienstleister in ihrer Stadt, wie aus einer Umfrage für den Internetanbieter 1&1 hervorgeht, die der AFP am Donnerstag in Auszügen vorlag. "Wer im Internet nicht vertreten ist, mit veralteten oder unvollständigen Angaben oder mit schlechten Kundenbewertungen aufwartet, verliert die Kunden schon, bevor sie den ersten Schritt ins Geschäft gemacht haben", erklärte 1&1-Chef Robert Hoffmann.

