Prag (dpa) - Deutschland hat bei der Eishockey-WM die Sensation gegen Schweden nur knapp verpasst. Trotz des 3:4 gegen den neunmaligen Weltmeister in Prag zeigte das Team seine bislang beste Turnierleistung. Bereits am Freitag steht für Deutschland die nächste Partie an: gegen Lettland. Mit einem Sieg würde Deutschland einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.