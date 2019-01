Brüssel (AFP) Die Parlamentswahl in Großbritannien ist nach Einschätzung von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) für Europa "von richtungsweisender Bedeutung". Wenn die Konservativen von Premierminister David Cameron wiedergewählt würden, müsse dieser sein Versprechen eines Referendums über den Verbleib des Landes in der EU wahr machen, sagte Schulz in einem Interview mit WDR und NDR vom Donnerstag. Das bringe Großbritannien und die EU möglicherweise "in eine sehr schwierige Situation". Als "Schicksalswahl" wolle er den Urnengang aber nicht bezeichnen. "Aber die Wahl ist für die EU von richtungsweisender Bedeutung", fügte Schulz hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.