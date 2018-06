Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geht nicht davon aus, dass Europa schnell eine eigene Armee schaffen wird. Er plädiere für eine europäische Armee "als Langzeitprojekt", sagte Juncker am Donnerstag beim WDR-Europaforum in Brüssel. Dies sei nichts, "was morgen früh um elf Uhr aus dem Boden gestampft werden" könne. In seiner Wehrbereitschaft gleiche Europa heute einer "zersplitterten Landschaft": "Ein Hühnerhaufen ist eine geschlossene Kampfformation gegen die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union", sagte der Kommissionspräsident.

