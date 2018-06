Dortmund (SID) - Pokalfinalist Borussia Dortmund wird im Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC erneut auf Fußball-Nationalspieler Marco Reus verzichten. Der 25-Jährige laboriert noch immer an Adduktoren-Beschwerden, wie Trainer Jürgen Klopp anlässlich der Pressekonferenz am Donnerstag berichtete. Dafür steht Torhüter Roman Weidenfeller nach überstandener Beckenprellung und einem Faserriss im Adduktorenbereich vor dem Comeback.

Bei Reus handele es sich um eine Belastungserscheinung, erklärte Klopp. Der 47-Jährige hofft, dass seine Offensivkraft ab Mitte nächster Woche wieder ins Training einsteigen kann. Der am vergangenen Samstag in Hoffenheim (1:1) angeschlagene Marcel Schmelzer steht hingegen wieder zur Verfügung.

Dagegen ist die Saison für Nuri Sahin beendet. Der 26-Jährige laboriert an einer Sehnenreizung im oberen Adduktorenbereich, die einen gezielten Muskelaufbau nach einer bereits zehnwöchigen Pause noch nicht zulässt. Der türkische Nationalspieler absolvierte seinen letzten Einsatz beim 3:0 im Revierderby am 28. Februar gegen Schalke 04.

Klopp erwartet gegen die Hertha ein Spiel, in dem es für beide Mannschaften "um alles oder nichts" gehe. Die Berliner wolle sich aller Abstiegssorgen entledigen, der BVB weitere drei Punkte im Kampf um einen Europa-League-Platz einfahren, so Klopp weiter. "Und da geht unter sieben Punkten aus den letzten drei Punkten nichts. Wir wollen weiter auf Schlagdistanz bleiben, das ist das Ziel."