Zuzenhausen (SID) - Grundlagen in der Heimat, Feinschliff in Skandinavien: 1899 Hoffenheim zieht es während der Bundesliga-Vorbereitung nach Norwegen. Neben einem Trainingslager in Westerburg (Rheinland-Pfalz) verweilen die Kraichgauer Ende Juli und damit rund zwei Wochen vor dem Ligastart auch zehn Tage in Lilleström. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit.