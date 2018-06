München (SID) - Für Topstar Franck Ribéry vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist die Saison wohl beendet. Laut kicker muss der seit dem 11. März am Sprunggelenk verletzte Franzose seinen lädierten Fuß zwei Wochen komplett ruhigstellen und einen Spezialschuh tragen. "Ich bin sehr traurig. Ich habe so hart für ein schnelles Comeback gearbeitet, aber das Sprunggelenk wurde einfach nicht besser. Es kotzt mich an", sagte Ribéry.

Sportvorstand Matthias Sammer wollte das Saison-Aus für Ribéry nach dem 0:3 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona zwar noch nicht bestätigen, er schloss aber einen Einsatz im Rückspiel am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) aus.