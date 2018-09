Berlin (dpa) - Als Reaktion auf die Spionageaffäre hat der BND die Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst NSA drastisch eingeschränkt. Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR werden in der Station in Bad Aibling keine Internet-Verkehre, die bisher an die NSA weitergeleitet wurden, mehr erfasst. Zuvor habe der BND in Absprache mit dem Kanzleramt eine Forderung übermittelt: Zu jeder Person oder Institution, die die NSA an die Deutschen übermittelt hatten, müsse eine Überwachungsbegründung geliefert werden. Nach kurzer Prüfung habe die NSA erklärt, diese nicht liefern zu können.



Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.