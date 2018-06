Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Mai 2015:

19. Kalenderwoche

127. Tag des Jahres

Noch 238 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Agostino, Gisela, Helga, Notker

HISTORISCHE DATEN

2014 - Der Afrikanische Nationalkongress (ANC) gewinnt die Parlamentswahl in Südafrika mit 62,15 Prozent.

2013 - Im Hafen von Genua rammt ein Containerfrachter bei einem Routinemanöver einen Kontrollturm und reißt neun Menschen in den Tod.

2010 - Bundestag und Bundesrat billigen das internationale Rettungspaket mit Notfall-Krediten von bis zu 22,4 Milliarden Euro bis zum Jahr 2012 für Griechenland.

1995 - In Berlin wird die teilweise wieder aufgebaute Neue Synagoge in der Oranienburger Straße eingeweiht.

1971 - Die Kreditinstitute in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg beschließen die Verwendung einheitlicher "Eurocheques" und "Eurocheque"-Karten.

1960 - Leonid Breschnew wird zum Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets ernannt.

1945 - Im amerikanischen Hauptquartier in Reims unterzeichnen Generaloberst Alfred Jodl, Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg und General Wilhelm Oxenius die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Streitkräfte. Sie tritt am folgenden Tag in Kraft.

1925 - In München wird der neue Bau des 1903 gegründeten "Deutschen Museums" feierlich eingeweiht.

1915 - Ein deutsches U-Boot versenkt im Ersten Weltkrieg das britische Passagierschiff "Lusitania" vor der Südküste Irlands. 1198 Menschen kommen ums Leben.

AUCH DAS NOCH

2007 - dpa meldet: Mit Löwen- und Tiger-Dung gehen Schotten neuerdings gegen nistende Vögel in ihren Dachgeschossen und Regenrinnen vor. Die Nachfrage steigt vor allem im Sommer.

GEBURTSTAGE

1969 - Marie Bäumer (46), deutsche Schauspielerin ("Der Schuh des Manitu")

1955 - Axel Zwingenberger (60), deutscher Boogie-Woogie-Pianist

1930 - Horst Bienek, deutscher Schriftsteller ("Die Zelle"), gest. 1990

1925 - Wolf Schneider (90), deutscher Journalist und Sachbuchautor

1840 - Peter Tschaikowsky, russischer Komponist ("Schwanensee"), gest. 1893

TODESTAGE

2000 - Douglas Fairbanks jr., amerikanischer Schauspieler, Autor und Filmproduzent ("Sindbad, der Seefahrer"), geb. 1909

1840 - Caspar David Friedrich, deutscher Maler und Zeichner ("Der Wanderer über dem Nebelmeer"), geb. 1774