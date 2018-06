London (AFP) Der britische Sänger Sam Smith muss wegen einer bevorstehenden Stimmband-OP eine mehrwöchige Zwangspause einlegen. Nach dem Besuch bei einem Spezialisten im kalifornischen Los Angeles teilte Smith am Donnerstag über die Internetplattform Instagram mit, dass er wegen einer Blutung an den Stimmbändern operiert werden müsse. "Ich bin bitter enttäuscht darüber, all' die Shows und Events zu verpassen, bei denen ich hätte singen sollen", schrieb der 22-Jährige, der vor einiger Zeit noch Barmann in London war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.