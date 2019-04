London (AFP) In einem von den Medien zur Schicksalswahl stilisierten Urnengang haben die Briten am Donnerstag ein neues Parlament gewählt. In dem extrem engen Rennen lagen die konservativen Tories von Premierminister David Cameron und die Labour-Partei von Oppositionsführer Ed Miliband in Umfragen zuletzt Kopf an Kopf. Beide Parteien dürften nicht genug Mandate für eine Alleinregierung bekommen. Experten rechnen mit einer wochenlangen Hängepartie bei der Regierungsbildung.

