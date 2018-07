London (AFP) In Großbritannien haben am Donnerstag die Parlamentswahlen begonnen. In Umfragen liegen die konservativen Tories von Premierminister David Cameron und die Labour-Partei von Oppositionsführer Ed Miliband gleichauf, für keine der beiden großen Parteien dürfte es aber zur absoluten Mehrheit von 326 Sitzen im Unterhaus reichen. Beobachter rechnen mit einer neuen Koalition der Tories und der Liberaldemokraten von Vizeregierungschef Nick Clegg oder mit einer von der Schottischen Nationalpartei (SNP) tolerierten Labour-Minderheitsregierung. Mit Spannung wird zudem das Abschneiden der EU-feindlichen United Kingdom Independence Party (Ukip) erwartet.

