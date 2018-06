London (AFP) Nach der Geburt ihrer Tochter Charlotte haben der britische Prinz William und seine Ehefrau Kate die Fotografen um Zurückhaltung gebeten. Wie britische Medien am Donnerstag berichteten, ließen sie durch die Polizei einen Brief an Paparazzi verteilen, die mit riesigen Teleobjektiven vor ihrer Privatresidenz Anmer Hall in der ostenglischen Grafschaft Norfolk auf einen Schnappschuss warteten. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge baten darin um die Achtung ihrer Privatsphäre während ihres Aufenthalts in ihrem privaten Landhaus. In dem Brief ruft das Paar zu einem "Ende der Belästigung" auf.

