Conakry (AFP) Bei Protesten der Opposition in Guinea gegen Staatschef Alpha Condé haben sich Demonstranten am Donnerstag gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei geliefert. In der Hauptstadt Conakry wurden Beamte mit Steinen beworfen, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Polizei setzte in mehreren Stadtvierteln Tränengas ein.

