Kirkuk (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kämpft erneut gegen irakische Sicherheitskräfte um die größte Ölraffinerie des Landes. Im Morgengrauen habe es einen "heftigen Angriff" auf die Ölanlagen bei der Stadt Baidschi gegeben, die Kämpfe dauerten an, sagte ein Offizier der irakischen Armee der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Er sprach von einem "echten Test" für die irakischen Truppen, es sei eine der "kompliziertesten Schlachten, die wir führen".

