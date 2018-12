Teheran (AFP) Ein von der iranischen Marine aufgebrachtes Containerschiff mit Fracht des dänischen Schifffahrtsriesen Maersk ist nach Medienberichten wieder frei. Die iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete am Donnerstag, "informierte Kreise der Hafen- und Schifffahrtsorganisation" hätten bestätigt, dass das "Maersk-Schiff frei" sei. Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt. Das Containerschiff war Ende April im Zuge eines langjährigen Handelsstreits in der Straße von Hormus abgefangen und in den Hafen Schahid Bahonar im Süden des Iran beordert worden.

