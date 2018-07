Prag (AFP) Kleinkinder in Irland und Großbritannien sind europaweit am stärksten von Übergewicht betroffen. Laut einer beim Europäischen Kongress zur Fettleibigkeit in Prag vorgestellten Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) führt Irland die Rangliste bei den übergewichtigen oder fettleibigen Kinder unter fünf Jahren mit einem Anteil von 27,5 Prozent an, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 23,1 Prozent sowie von Albanien mit 22 Prozent.

