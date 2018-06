Rom (AFP) Nach fast zwei Wochen auf hoher See sind im Mittelmeer knapp hundert Bootsflüchtlinge gerettet worden. Ein Patrouilleboot der italienischen Finanzpolizei habe das 50 Meter lange Schiff mit 98 Flüchtlingen an Bord in der Nacht zum Mittwoch rund 200 Meilen vor der sizilianischen Küste ausgemacht und die Menschen gerettet, teilten die Behörden mit. Von den 35 Frauen an Bord waren drei schwanger.

