Riad (AFP) Angesichts der eskalierenden Gewalt im Jemen hat die jemenitische Regierung die internationale Gemeinschaft um den Einsatz von Bodentruppen gebeten. Dies sei nötig, "um den Jemen zu retten", hieß es in einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat. US-Außenminister John Kerry sagte dagegen am Donnerstag, "weder Saudi-Arabien noch die USA" dächten an einen derartigen Einsatz. Er unterstützte Riads Vorschlag einer fünftägigen humanitären Feuerpause.

