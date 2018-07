Ottawa (AFP) Nach 13 Jahren in Gefangenschaft hat ein kanadisches Berufungsgericht am Donnerstag den ehemaligen Guantanamo-Häftling Omar Khadr unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. "Sie dürfen gehen", sagte Richterin Myra Bielby in Edmonton in der Provinz Alberta laut Medienberichten. Bereits Ende April hatte das Gericht grundsätzlich grünes Licht für die Freilassung des Kanadiers unter Auflagen gegeben. Zur Begründung hieß es, dass sich ein in den USA ausstehender Berufungsprozess verzögere und dass von Khadr keine Gefahr ausgehe. Khadr wurden nun Reisebeschränkungen auferlegt, zudem wird er elektronisch überwacht.

