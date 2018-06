Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star James Franco hat lobende Worte für den Fast-Food-Giganten McDonald's gefunden. McDonald's sei für ihn dagewesen, als kein anderer da gewesen sei, schrieb der Schauspieler und Regisseur in einem Beitrag für die "Washington Post". In dem von US-Medien zum "Liebesbrief" erklärten Beitrag schildert Franco, wie er als 18-Jähriger, der von einer Filmkarriere träumte, in Los Angeles einen Job bei dem Burger-Giganten bekam. Nach drei Monaten habe er einen Werbespot-Auftrag für eine Pizzakette bekommen. "Von da an konnte ich von meiner Schauspielerei leben."

