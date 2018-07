Luxemburg (AFP) Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel will offenbar in der kommenden Woche seinen Lebenspartner Gauthier Destenay heiraten. Dies sagten am Donnerstag mehrere mit den Plänen vertraute Quellen. Bettel wolle aber "sein Privatleben nicht ins Licht der Öffentlichkeit rücken", hieß es. Daher habe der Ministerpräsident Anfragen von Magazinen abgelehnt, die über das Ereignis berichten wollten.

