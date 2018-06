Barcelona (dpa) - Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg muss noch länger auf die ersehnte Ausbaustufe seines Force India warten.

Statt beim Rennen in Österreich wird der verbesserte Dienstwagen des Rheinländers erst bei den dort folgenden Testfahrten und dann beim Grand Prix in Silverstone Anfang Juli zum Einsatz kommen, sagte Hülkenberg in Barcelona. "Da gab es wohl einen Kommunikationsfehler", erklärte der 27-Jährige. Somit muss Hülkenberg noch vier Rennen mit unterlegenem Material um WM-Punkte kämpfen.

Die meisten Konkurrenten starten schon beim Großen Preis von Spanien an diesem Wochenende mit umfangreichen Update-Paketen. "Wir müssen versuchen, da mitzuhalten", sagte Hülkenberg vor dem fünften Saisonrennen am Sonntag.

Die Ursachen für den enttäuschenden Saisonstart liegen für den Deutschen auf der Hand. "Wir haben das Auto nicht effizient und gut genug über den Winter entwickelt", sagte er. Mit sechs Punkten ist Hülkenberg derzeit Zehnter der Gesamtwertung. "Unsere Erwartungen waren höher, und die haben wir bisher nicht erfüllt", sagte Hülkenberg.