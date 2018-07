Kathmandu (AFP) Mit religiösen Zeremonien ist in Nepal am Donnerstag gemäß hinduistischem Ritus die 13-tägige Trauerzeit nach dem verheerenden Erdbeben im Himalaya zu Ende gegangen. Ganz in weiß gekleidet fanden sich Gruppen von Trauernden am Tempel Pashupatinath in der Hauptstadt Kathmandu ein, um mit Gebeten, Opfergaben von Lebensmitteln und Wertgegenständen sowie mit rituellen Bädern im Fluss Bagmati Abschied von den mehr als 7800 Todesopfern des Erdstoßes vom 25. April zu nehmen. Nach der Trauerphase machen sich die Hinterbliebenen nun daran, ihr verwüstetes Land wieder aufzubauen.

