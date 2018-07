Oslo (AFP) Wegen des großen Erfolges will Norwegen die Förderung von Elektroautos schrittweise wieder zurückfahren. Die Regierungskoalition unter Führung der Konservativen beschloss am Mittwochabend, die Steuervorteile für Elektrofahrer in den kommenden Jahren zu streichen; auch sonstige Erleichterungen könnten bald der Vergangenheit angehören. Fast ein Viertel aller Neuzulassungen in Norwegen sind mittlerweile Elektroautos; seit April sind in dem Land mit knapp fünf Millionen Einwohnern mehr als 50.000 davon unterwegs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.