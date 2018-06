Sydney (AFP) Ein Erdbeben der Stärke 7,2 hat sich am Donnerstag im Pazifik zwischen den Salomonen-Inseln und Papua-Neuguinea ereignet. Wie die US-Erdbebenwarte weiter mitteilte, könnte das Beben in der betroffenen Gegend einen Tsunami auslösen. Den Angaben zufolge lag das Epizentrum rund 150 Kilometer südwestlich der Stadt Panguna in Papua-Neuguinea und mehr als 640 Kilometer von der Salomonen-Hauptstadt Honiara entfernt.

