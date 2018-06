Istanbul (AFP) Nach heftigen Protesten gegen den Abriss eines ehemaligen armenischen Waisenhauses in Istanbul sind die Arbeiten am Donnerstag ausgesetzt worden. Dutzende Aktivisten, darunter bekannte Vertreter der armenischen Minderheit in der Türkei, sowie Oppositionsabgeordnete verhinderten durch ihre Anwesenheit den weiteren Abriss des Gebäudes. Sie kündigten an, auch die Nacht zum Freitag über auf dem Gelände zu bleiben.

