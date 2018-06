Las Vegas (AFP) Mit einer neuen Anwendung sollen sich E-Mails nach dem Lesen von selbst löschen. Nachrichten, die mit Hilfe des Programms CCC verschickt würden, könnten sich automatisch zerstören, kündigte das in New York ansässige Start-up Confidential CC am Mittwoch auf einer Technologie-Konferenz in Las Vegas an. Das Programm sei in zwei Wochen für mobile Apple-Geräte wie das iPhone erhältlich, solle künftig aber auch auf Android-Smartphones und dem heimischen PC laufen können. Es sei mit schon vorhandenen E-Mail-Konten, etwa von Googles Gmail oder Microsoft Outlook, kompatibel.

