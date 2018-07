Washington (AFP) Das US-Militär hat mit der Ausbildung von gemäßigten syrischen Rebellen für den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Die Rebellen erhalten im syrischen Nachbarland Jordanien eine militärische Grundausbildung, wie am Donnerstag aus Verteidigungskreisen in Washington verlautete. Später sollen Ausbildungslager in der Türkei, in Katar und in Saudi-Arabien hinzukommen.

