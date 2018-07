Bujumbura (AFP) Burundis Präsident Pierre Nkurunziza hat am Freitag offiziell seine Kandidatur für eine dritte Amtszeit eingereicht. Nkurunziza sagte, die Wahl Ende Juni werde "gut verlaufen". Seit die Regierungspartei den Präsidenten Ende April als Kandidaten für die Wahl nominierte, reißen die Proteste in dem ostafrikanischen Land nicht ab. Am Samstag will die Protestbewegung ihre Demonstrationen nach eigenen Angaben aber für einen Tag aussetzen. Bei den gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei und jugendlichen Anhängern des Staatschefs wurden bereits 18 Menschen getötet.

