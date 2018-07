Santiago de Chile (AFP) An Chiles Südküste haben Wissenschaftler etwa ein Dutzend toter Wale entdeckt. Die etwa zehn Meter langen Tiere seien im Golf von Penas an Land aufgefunden worden, teilte die chilenische Fischereibehörde am Freitag mit. Warum sie dort gestrandet und verendet seien, werde untersucht.

