München (AFP) Die Bayerische Landesbank hat im Rechtsstreit um ihre frühere österreichische Banktochter Hypo Alpe Adria einen Milliardenerfolg erreicht. In einem am Freitag verkündeten Urteil sprach das Landgericht München I der BayernLB Ansprüche in Höhe von über zwei Milliarden Euro zuzüglich Zinsen zu. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig und kann vor dem Oberlandesgericht München angefochten werden (Az. 32 O 26502/12).

