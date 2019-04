Paris (AFP) Frankreich hat am Freitag in Paris feierlich des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren gedacht. Präsident François Hollande legte zunächst Blumen am Fuß der Statue von General Charles de Gaulle nieder, der die französischen Truppen gegen die Wehrmacht angeführt hatte. Neben Ministerpräsident Manuel Valls und den Präsidenten von Senat und Nationalversammlung nahmen auch Mitglieder von de Gaulles Familie teil. Anschließend fuhr Hollande im Auto, flankiert von Soldaten der Nationalgarde zu Pferde, die Prachtstraße Champs Elysée hinauf.

