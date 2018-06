Hamburg (AFP) Eltern sind laut Greenpeace die "grünen" Vorreiter beim Kauf von Kleidung. Zwar kauft die Mehrheit Kleidung noch neu und konventionell im Internet oder in Ladenketten, wie eine am Freitag in Hamburg veröffentlicht Umfrage im Auftrag der Umweltschutzorganisation zeigt. Mehr als 80 Prozent der Mütter nutzen auf der Suche nach Kinderkleidung zugleich aber auch ökologische Alternativen wie Secondhand-Kleidung, Flohmärkte oder Tauschbörsen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.