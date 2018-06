Berlin (AFP) Angesichts der jüngsten Enthüllungen in der Affäre um das Sturmgewehr G36 stellt das Verteidigungsministerium die weitere Kooperation mit der Herstellerfirma Heckler&Koch in Frage. "Selbstverständlich ist das kein günstiger Rahmenzusammenhang für die Zusammenarbeit zwischen einem Ministerium der Bundesregierung, der Bundeswehr und dem Hersteller", sagte Ministeriumssprecher Jens Flosdorff am Freitag in Berlin. Ein Vorgang wie der am Donnerstag bekannt gewordene Ausspähversuch auf Betreiben von Heckler&Koch sei "nicht dazu geeignet, grundsätzlich das Vertrauen in die Zusammenarbeit zu stärken".

