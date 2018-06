Stuttgart (AFP) Bahn-Chef Rüdiger Grube plant laut einem Zeitungsbericht offenbar einen neuen Anlauf zur Beilegung des festgefahrenen Tarifkonflikts mit der Lokführergewerkschaft GDL. Er wolle "die nächste Stufe zünden", sagte Grube laut einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung" (Freitagsausgabe) am Donnerstagabend in Esslingen. Nachdem die GDL den Vorschlag des Bahnvorstandes abgelehnt hatte, den früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) als Vermittler einzuschalten, habe er einen "Plan B". Dazu müsse er in der Nacht zum Freitag noch ein Gespräch führen.

