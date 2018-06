Berlin (AFP) Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hat enttäuscht auf den Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern reagiert. Es dürfe nicht darum gehen, ob ein bestimmtes Herkunftsland willkommen sei, sondern "ob ein Mensch schutzbedürftig ist", erklärte Geschäftsführer Günter Burkhardt am Freitag in Berlin. Hier würden Vorentscheidungen getroffen, bevor der Einzelfall betrachtet wurde. Das aber sei der Kern eines Asylverfahrens, so Burkhardt. Er bezeichnete die Ergebnisse des Spitzentreffens als "dürftig und enttäuschend".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.