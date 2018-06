Paris (AFP) In ganz Europa haben am Freitag Gedenkfeiern anlässlich des 70. Jahrestages der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg stattgefunden. In einer gemeinsamen Gedenkstunde würdigten Bundestag und Bundesrat den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung von Hitlers Schreckensherrschaft, während Frankreichs Präsident François Hollande vor Gleichgültigkeit gegenüber heutigen Kriegen warnte. Russland feiert den Jahrestag am 9. Mai und richtet am Samstag eine große Militärparade aus.

