Berlin (AFP) Die Union will das Bundesamt für Migration nochmals deutlich aufstocken. "Wir haben bereits in der zuständigen Behörde das Personal in dreistelliger Höhe verstärkt und wir werden sehr schnell noch einmal einige hundert Stellen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schaffen, damit die Verfahren schnell bearbeitet werden können", sagte Unions-Fraktionsvize Thomas Strobl am Freitag in Berlin. Zugleich forderte er erneut schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber.

